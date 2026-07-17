Filenin Efeleri, Ukrayna'yı 3-2 Yenerek Galibiyet Serisini Sürüyor - Son Dakika
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Filenin Efeleri, Ukrayna'yı 3-2 Yenerek Galibiyet Serisini Sürüyor

Filenin Efeleri, Ukrayna\'yı 3-2 Yenerek Galibiyet Serisini Sürüyor
17.07.2026 20:22
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Ukrayna'yı 3-2 yenerek Milletler Ligi'ndeki yedinci galibiyetini aldı.

SALON: Belgrad Arena

HAKEMLER: Juraj Mokry (Slovakya), Andrew Charles Robb (Kanada)

TÜRKİYE: Ahmet, Murat, Mirza, Marko, Adis, Efe, Berkay (L) (Kaan, Samet, Gökçen, Bedirhan, Cafer, Hilmi)

UKRAYNA: Synytsia, Plotnystskyi, Shchurov, Tupchii, Kovalov, Semeniuk, Boiko (L), (Yanchuk, Shchytkov, Boiko (L), Kisiliuk, Tonkonoh)

SETLER: 25-27, 20-25, 25-23, 25-16, 15-11

SÜRE: 131 dakika

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasının ikinci maçında Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti.

Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleden 3-2 galip ayrılan ay-yıldızlı ekip, organizasyondaki yedinci galibiyetini elde etti. Bu sonucun ardından Filenin Efeleri puanını 19'a yükseltti. Karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkan Semih Oktay ile Denetim Kurulu Üyesi Umut Bağlı da tribünden takip etti. A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü hafta etabındaki üçüncü maçında 18 Temmuz Cumartesi günü saat 17.30'da Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Filenin Efeleri, Ukrayna'yı 3-2 Yenerek Galibiyet Serisini Sürüyor - Son Dakika

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