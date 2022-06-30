Filenin genç akrepleri stadyumda çalıştı

Antalyaspor voleybol genç ve yıldız takımı, Corendon Airlines Park içinde antrenman yaptı.

Yeni sezon için çalışmalarına başlayan Antalyaspor voleybol genç ve yıldız takımı 29 Haziran'da, sezon içerisinde Antalyaspor ve milli takımın heyecanlı futbol karşılaşmalarına ev sahipliği yapan stadyum içinde keyifli bir antrenman gerçekleştirdi.

Alınan özel izin ve yönlendirmeler ile saha kenarları ve tribün merdivenleri gibi alanların kullanıldığı çalışmalar, atletik performans odaklı bir şekilde gerçekleşti. Kırmızı beyazlı ekibin genç takım antrenörü Veysel Gürsoy, büyük bir aile olan Antalyaspor'un bu ve benzeri bileşenlerinde yapılan bu tip çalışmaların özellikle genç sporculara aidiyet duygusunu aşıladığını belirtti.

Antalyaspor voleybol genç ve yıldız takımı, 2022-2023 sezonu hazırlıkları çerçevesinde yapacağı çalışmaların bazılarını tekrar stadyumda yapmayı planlıyor. - ANTALYA