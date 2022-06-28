Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları'nda 2'de 2 yaptı

Milliler'de İlkin 21 sayıyla en skorer isim olurken ona Ayçin 13, Yaprak 9, Derya ve Tutku Burcu 7, Yasemin 5, Buse 3, Aslıhan 1 eşlik etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Cezayir 'in ev sahipliğinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları 'nda C Grubu ikinci maçında İtalya 'yı 3-1 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

Kaynak: İHA

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