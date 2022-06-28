Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları'nda 2'de 2 yaptı - Son Dakika
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Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları'nda 2'de 2 yaptı

28.06.2022 00:04
Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları'nda 2'de 2 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Cezayir'in ev sahipliğinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda C Grubu ikinci maçında İtalya'yı 3-1 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Cezayir'in ev sahipliğinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda C Grubu ikinci maçında İtalya'yı 3-1 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

Milliler'de İlkin 21 sayıyla en skorer isim olurken ona Ayçin 13, Yaprak 9, Derya ve Tutku Burcu 7, Yasemin 5, Buse 3, Aslıhan 1 eşlik etti.

Salon: Salle Bir El Djir

Hakemler: Moshira Mohamed (Mısır), Zied Ridene (Tunus)

Türkiye: Buse, İlkin, Yasemin, Tutku Burcu, Yaprak, Ayçin, Buse (L) (Melis, Emine, Aslıhan, Derya)

İtalya: Enweonwu, Mazzaro, Diop, Perinelli, Squarcini, Bosio, Panetoni (L) (Battistoni, D'odorico, Cagnin, Frosini)

Setler: 26-24, 25-19, 19-25, 25-21

Süre: 1 saat 49 dakika (29,26,25,29)

Ay-yıldızlılar, Akdeniz Oyunları'nda C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında 28 Haziran Salı günü TSİ 20.00'de İspanya ile karşılaşacak. - İSTANBUL

YORUMLAR
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19. Akdeniz Oyunları 19. Akdeniz Oyunları Son dakika: Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Osman Yıldırım, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazandı. Son dakika: Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Osman Yıldırım, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazandı.
Kaynak: İHA

Akdeniz Oyunları, Cezayir, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları'nda 2'de 2 yaptı - Son Dakika

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