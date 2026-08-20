Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonasına Hazır - Son Dakika
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Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonasına Hazır

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonasına Hazır
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası'nda İstanbul'da mücadele edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda İstanbul'da parkeye çıkıyor.

2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası mesaisine başlıyor. 21 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek turnuvaya milliler son şampiyon apoletiyle katılacak.

Daniele Santarelli'nin öğrencileri A Grubu'nda Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya, Macaristan ile mücadele edecek ve maçlarını Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak.

Milliler, bu organizasyona 2003 ve 2019'un ardından üçüncü kez ev sahipliği yapacak. 2023 Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşan 'Filenin Sultanları' 2003 ve 2019 yıllarında gümüş, 2011, 2017 ve 2021 yıllarında ise bronz madalya kazandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı şu şekilde:

Yarın

19.00 Türkiye-Letonya

23 Ağustos Pazar

19.00 Türkiye-Slovenya

24 Ağustos Pazartesi

19.00 Türkiye-Macaristan

26 Ağustos Çarşamba

19.00 Türkiye-Almanya

28 Ağustos Cuma

19.00 Türkiye-Polonya

Kaynak: İHA

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonasına Hazır - Son Dakika

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