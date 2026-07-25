Filenin Sultanları finale yükseldi

(ANKARA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi yarı final maçında karşılaştığı Çin'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Üst üste sekizinci kez VNL Finalleri'ne adını yazdıran A Milli Kadın Voleysol Takımı, yarı finalde ev sahibi Çin ile karşılaştı. Mücadelede üstün bir performans sergileyen Filenin Sultanları, ilk seti 25-21, ikinci seti 25-15 ve üçüncü seti 25-20 alarak rakibini 3-0 mağlup etti. Bu önemli galibiyetle finale yükselen ay-yıldızlı ekip, şampiyonluk maçında Brezilya'nın rakibi oldu.

FİNAL HEYECANI YARIN

Filenin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde yarın TSİ 14.30'da Brezilya ile karşılaşacak. Milliler, mücadeleden galip ayrılarak turnuvayı şampiyon olarak tamamlamak için sahaya çıkacak.