Set vermediler! Filenin Sultanlarından şahane başlangıç

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'nin 31 Mayıs-4 Haziran 2023 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen ilk hafta karşılaşmasında Güney Kore'yi 3-0 mağlup etti.

İLK SETİ 11 FARKLA ALDILAR

FIVB Milletler Ligi'nde mücadele veren ay-yıldızlı ekip, 1. Grup'taki ilk maçında Antalya Spor Salonu'nda Güney Kore ile karşı karşıya geldi. İlk sette rakibine üstünlük kuran "Filenin Sultanları", setin sonlarına doğru 9 sayılık farka ulaştı. Güney Kore, bloklarla A Milli Takım'ı durdurmaya çalışsa da hata yapmayan ay-yıldızlılar, ilk seti 11 sayı farkla 25-14 önde tamamladı.

SON SET NEFES KESTİ

İkinci sete hızlı başlayan Güney Kore'nin 4 sayılık üstünlüğü sonrası farkı kapatan ve oyuna yeniden hakim olan A Milli Takım, kalan bölümde daha az hata yaptı ve ikinci seti de 25-17 üstün tamamladı. Her iki ülkenin karşılıklı sayılar aldığı üçüncü seti ay-yıldızlılar, etkili oyunuyla 26-24, maçı da 3-0 kazandı.

GELECEK MAÇ SIRBİSTAN

3 ayaktan oluşan Milletler Ligi'ne galibiyetle başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 1 Haziran Perşembe günü Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Sırbistan, bugün Antalya'da oynadığı maçta Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-2 mağlup oldu.