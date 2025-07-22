Milletler Ligi final etabı için Polonya'ya giden Filenin Sultanları'nın ekonomi sınıfı ile uçmasına gelen tepkilerin ardından federasyondan açıklama geldi.
Çeyrek final karşılaşması için Polonya'ya giden Filenin Sultanları'nın ekonomi sınıfında uçması kısa sürede gündem olurken, THY'den konuya dair açıklama gelmedi.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Voleybolun Nabzı'na açıklamalarda bulundu. Üstündağ, mesafenin kısa olmasından dolayı ekonomi sınıfından bilet almayı federasyonun tercih ettiği, daha önce yapılan uçuşlarda ise sporcuların business sınıfında uçtuklarını belirtti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ekonomi sınıfıyla uçmasına dair çıkan krizin aynısı geçen sene de yaşanmıştı. Milletler Ligi için ABD'ye giden milli takım, ekonomi sınıfında uçmuş, voleybolcular sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla duruma yönelik tepkilerini dile getirmişlerdi.
Son Dakika › Spor › Filenin Sultanları'nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı - Son Dakika
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