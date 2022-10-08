FIVB Dünya Şampiyonası: Sırbistan: 3 Türkiye: 0 - Son Dakika
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FIVB Dünya Şampiyonası: Sırbistan: 3 Türkiye: 0

08.10.2022 20:52
FIVB Dünya Şampiyonası: Sırbistan: 3 Türkiye: 0

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turundaki son maçında Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu ve çeyrek finale yükseldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turundaki son maçında Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu ve çeyrek finale yükseldi.

Salon: Atlas Arena

Hakemler: Andrew Cameron (Kanada), Joo-Hee Kang (Kore)

Sırbistan: Mihajlovic, Aleksic, Boskovic, Busa, Stevanovic, Drca, Pusic (L) (Mirkovic, Bjelica, Lazovic)

Türkiye: Cansu, Saliha, Zehra, Ebrar, Derya, Eda, Simge (L) (Elif, Meliha, Meryem, İlkin, Hande, Aylin (L), Ayçin)

Setler: 25-20, 25-20, 25-23 - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Dünya Şampiyonası, Sırbistan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIVB Dünya Şampiyonası: Sırbistan: 3 Türkiye: 0 - Son Dakika

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SON DAKİKA: FIVB Dünya Şampiyonası: Sırbistan: 3 Türkiye: 0 - Son Dakika
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