Filenin Sultanları , Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki üçüncü maçında 18 Haziran'ı 19 Haziran'a bağlayan gece TSİ 00.00'da Almanya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip, dördüncü ve son maçında ise aynı gün (TSİ) 22.00'de Güney Kore 'nin karşısına çıkacak.

Kaynak: DHA

Sırbistan, Arjantin, Hugo, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Filenin Sultanları, Sırbistan'a 3-2 yenildi - Son Dakika

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