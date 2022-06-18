Filenin Sultanları, Sırbistan'a 3-2 yenildi - Son Dakika
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Filenin Sultanları, Sırbistan'a 3-2 yenildi

18.06.2022 11:15
Filenin Sultanları, Sırbistan'a 3-2 yenildi

SALON: Nilson NelsonHAKEMLER: Noemi Rene Karina (Arjantin), Hugo Walter Vera Mechan (Peru)SIRBİSTAN: Mirkovic, Lazovic, Aleksic, Bjelica, Lozo, Stevanovic, Pusic (L) (Busa, Jaksic, Milenkovic, Mirosavljevic)TÜRKİYE: Cansu, Hande, Beyza, Meryem, Eda, Tuğba, Ayça (L) (Simge, Meliha, Elif,...

SALON: Nilson Nelson

HAKEMLER: Noemi Rene Karina (Arjantin), Hugo Walter Vera Mechan (Peru)

SIRBİSTAN: Mirkovic, Lazovic, Aleksic, Bjelica, Lozo, Stevanovic, Pusic (L) (Busa, Jaksic, Milenkovic, Mirosavljevic)TÜRKİYE: Cansu, Hande, Beyza, Meryem, Eda, Tuğba, Ayça (L) (Simge, Meliha, Elif, Zehra, Ebrar)SETLER: 25-19, 15-25, 20-25, 25-22, 15-13SÜRE: 2 saat 8 dakika (24',24',29',32',19')

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci maçında Sırbistan'a 3-2 mağlup oldu.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki üçüncü maçında 18 Haziran'ı 19 Haziran'a bağlayan gece TSİ 00.00'da Almanya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip, dördüncü ve son maçında ise aynı gün (TSİ) 22.00'de Güney Kore'nin karşısına çıkacak.


- İstanbul
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Filenin Sultanları, Sırbistan'a yenildi Filenin Sultanları, Sırbistan'a yenildi FIVB Voleybol Milletler Ligi FIVB Voleybol Milletler Ligi
Kaynak: DHA

Sırbistan, Arjantin, Hugo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Sultanları, Sırbistan'a 3-2 yenildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Filenin Sultanları, Sırbistan'a 3-2 yenildi - Son Dakika
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