A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Voleybol Milletler Ligi ilk hafta 2. maçında Tayland ile karşılaştı. Çin'de oynanan mücadeleyi Filenin Sultanları, 3-0'lık skorla kazandı.
Sultanlarımız setlerde 25-23, 25-14, 25-22 üstünlük sağladı. İlk maçında Fransa'yı yenen millilerimiz, bu sonuçla birlikte ikide iki yaptı. Millilerimiz bir sonraki maçında 7 Haziran Cumartesi saat 10.00'da Polonya ile karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Filenin Sultanları, Tayland'ı 3-0 mağlup ederek Milletler Ligi'nde ikide iki yaptı - Son Dakika
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