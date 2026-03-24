Filistin Futbol Federasyonu'ndan FIFA'ya Tepki
Filistin Futbol Federasyonu'ndan FIFA'ya Tepki

24.03.2026 21:17
PFA, FIFA'nın İsrail'e uyguladığı yaptırımları 'yetersiz' ve 'ciddiyetten uzak' buldu.

Filistin Futbol Federasyonu (PFA), FIFA'nın İsrail'e yönelik yaptırımlarını "ciddiyetten uzak" ve "tutarsız" bulduğunu açıkladı.

PFA'dan yapılan açıklamada, FIFA'nın İsrail Futbol Federasyonuna uyguladığı yaptırımların yetersiz olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Uygulanan yaptırımlar bulguların tam kapsamını veya ciddiyetini yansıtmamaktadır. FIFA disiplin kurallarının 6.4. Maddesi uyarınca mümkün olan maksimum miktarın sadece yüzde 15'i olan 150 bin İsviçre frangı para cezası, uyarı ve ayrımcılık karşıtı pankartlarla birlikte FIFA Yönetişim, Denetim ve Uyumluluk Komitesinin ilan ettiği ciddiyetin açıkça gerisinde kalmaktadır. Kurallar, puan düşürme, müsabakalardan men veya kapalı kapılar ardında maçlar gibi önlemleri açıkça öngörmesine rağmen hiçbir sportif yaptırım uygulanmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

İsrail kulüplerine uygulanan para cezasının "neredeyse alakasız" olduğu ve "caydırıcı etkisi"nin bulunmadığı vurgulanarak, "Bu karar, FIFA Yönetişim, Denetim ve Uyumluluk Komitesinin güvenilirliğini ve tutarlılığını zayıflatmaktadır." denildi.

PFA disiplin sürecinden dışlandı

Açıklamada, FIFA'nın yürüttüğü disiplin süreci boyunca PFA'nın tamamen dışlandığının altı çizildi.

PFA'nın soruşturmanın başlatılmasından, suçlamalardan veya karardan haberdar edilmediği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Kanıt sunma, dinlenme veya yaptırımların orantılılığını ele alma fırsatımız olmadı. Bu dışlama, usul adaleti ve silahların eşitliği ilkeleri kapsamında ciddi endişeler doğurmaktadır."

Spor Tahkim Mahkemesine süreçle ilgili başvuruda bulunulacağının vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yukarıda belirtilenlerin tümünü göz önünde bulundurarak Filistin Futbol Federasyonu, FIFA'nın çerçevesi içinde, FIFA'nın yargı organları önünde itiraz hakkını kullanmak da dahil olmak üzere uygun tüm adımları atacak ve gerekirse üye bir federasyon olarak haklarının korunmasını, orantılılık ilkesine saygı gösterilmesini ve FIFA Tüzüğü'nün istisnasız uygulanmasını sağlamak için Spor Tahkim Mahkemesi de dahil olmak üzere ilgili yasal yolları izleyecektir."

Kaynak: AA

Yangın 30 saat sürmüştü ABD’nin dev gemisinin nerede oldu ortaya çıktı Yangın 30 saat sürmüştü! ABD'nin dev gemisinin nerede oldu ortaya çıktı
Eski eşinin yanına gitti, sokak ortasında dakikalarca darbedildi Eski eşinin yanına gitti, sokak ortasında dakikalarca darbedildi
Köksal Baba’dan A Milli Takım’a sürpriz Sosyal medyayı salladı Köksal Baba'dan A Milli Takım'a sürpriz! Sosyal medyayı salladı
Galatasaray’da taraftara ’’Eyvah’’ dedirten haber Galatasaray'da taraftara ''Eyvah!'' dedirten haber
Kocaeli’de tramvay hattında sevgi dolu duraklama: Vatmandan kaplumbağaya yardım eli Kocaeli'de tramvay hattında sevgi dolu duraklama: Vatmandan kaplumbağaya yardım eli
TOLGA’dan gövde gösterisi: İHA ve kamikaze dronları etkisiz hale getirdi TOLGA'dan gövde gösterisi: İHA ve kamikaze dronları etkisiz hale getirdi

21:09
Görenler gözlerine inanamadı Holland Woods’tan görülmemiş hareket
Görenler gözlerine inanamadı! Holland Woods'tan görülmemiş hareket
20:54
Beşiktaş’a Chelsea’den 38 milyon Euro’luk dinamo
Beşiktaş'a Chelsea'den 38 milyon Euro'luk dinamo
20:15
ABD’den Orta Doğu’ya askeri sevkiyat Komutanlar bölgeye gidiyor
ABD'den Orta Doğu'ya askeri sevkiyat! Komutanlar bölgeye gidiyor
20:12
Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı
Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı
20:01
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri
19:14
Kabine sonrası Erdoğan’dan “İran“ mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız
Kabine sonrası Erdoğan'dan "İran" mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız
