Final maçı bilet fiyatları açıklandı - Son Dakika
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Final maçı bilet fiyatları açıklandı

20.05.2022 08:44
Final maçı bilet fiyatları açıklandı

Sivasspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak Türkiye Kupası final maçının bilet fiyatları belli oldu.

Sivasspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak Türkiye Kupası final maçının bilet fiyatları belli oldu.

26 Mayıs 2022 Perşembe günü İstanbul'da oynanacak Türkiye Kupası final maçının bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak maçın biletleri 50 TL ve 100 TL'den satılmasına karar verildi. Batı tribününde bulunacak Sivasspor taraftarı ile Doğu tribününde bulunacak Kayserispor taraftarı, biletleri 100 TL'den alacak. Güney tribününde bulunacak Sivasspor taraftarı ile Kuzey tribününde bulunacak Kayserispor taraftarı ise biletleri 50 TL'den alabilecek.

Türkiye Kupası Final maçı biletleri, bugün saat 15.00'te satışa çıkacak. - KAYSERİ

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Kayserispor taraftarının tribünü belli oldu Kayserispor taraftarının tribünü belli oldu Ziraat Türkiye Kupası final maçının bilet fiyatları belirlendi Ziraat Türkiye Kupası final maçının bilet fiyatları belirlendi
Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Türk Lirası, Kayserispor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Final maçı bilet fiyatları açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Final maçı bilet fiyatları açıklandı - Son Dakika
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