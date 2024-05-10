Final Spor, Sigortam Net'i mağlup ederek seride durumu 1-1 yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Final Spor, Sigortam Net'i mağlup ederek seride durumu 1-1 yaptı

Final Spor, Sigortam Net\'i mağlup ederek seride durumu 1-1 yaptı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ikinci maçında Final Spor, deplasmanda Sigortam Net'i 68-52 mağlup ederek seride durumu 1-1 yaptı. İlk periyodu 15-14 önde tamamlayan Final Spor, devreye 31-29 önde girdi. Üçüncü çeyrekte üstünlük kuran Final Spor, skoru 55-38'e getirdi ve karşılaşmadan 68-52'lik galibiyetle ayrıldı. Yarı final serisinin üçüncü maçı 14 Mayıs Salı günü Final Spor'un ev sahipliğinde Bursa Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

10.05.2024 21:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ikinci maçında Final Spor, Sigortam Net'i deplasmanda 68-52 mağlup ederek, seride durumu 1-1 yaptı.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin ilk periyodunu konuk ekip 15-14 önde tamamlarken, Sigortam Net, devreye 31-29 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte rakibine üstünlük kuran Final Spor, skoru 55-38'e getirirken, karşılaşmadan da 68-52'lik galibiyetle ayrılarak seride durumu 1-1'e getirdi.

Yarı final serisinin üçüncü mücadelesi 14 Mayıs Salı saat 19.00'da Final Spor ev sahipliğinde Bursa Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Kaynak: AA

Naim Süleymanoğlu, Sigorta, Türkiye, Bursa, Spor, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Final Spor, Sigortam Net'i mağlup ederek seride durumu 1-1 yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:39 Türk konsolos, başpiskoposun yanında şehadet parmağını kaldırıp poz verdi Türk konsolos, başpiskoposun yanında şehadet parmağını kaldırıp poz verdi
19:55 İsrailli temsilci, BM’nin Filistin kararını imha makinesinden geçirdi İsrailli temsilci, BM'nin Filistin kararını imha makinesinden geçirdi
19:09 Rus ordusu Ukrayna’nın Harkiv bölgesine yeni saldırı dalgası başlattı Rus ordusu Ukrayna'nın Harkiv bölgesine yeni saldırı dalgası başlattı
18:47 Özgür Özel’den “Normalleşme“ çıkışı: Sonuç alamazsak meydanlar bizimdir Özgür Özel'den "Normalleşme" çıkışı: Sonuç alamazsak meydanlar bizimdir
17:30 Okulu basan veli müdüre saldırdı Dehşet anları kamerada Okulu basan veli müdüre saldırdı! Dehşet anları kamerada
21:35 Adım adım Real Madrid’e Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain’e veda etti Adım adım Real Madrid'e! Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'e veda etti
20:03 Eşek arıları, Gazze’de İsrail askerlerini hastanelik etti Eşek arıları, Gazze'de İsrail askerlerini hastanelik etti
20:03 Suriyeli çoban patronunu bıçaklayarak öldürdü Suriyeli çoban patronunu bıçaklayarak öldürdü
19:56 Basketbolda yabancı kuralı değişti En az 1 Türk, parkede olmak zorunda Basketbolda yabancı kuralı değişti! En az 1 Türk, parkede olmak zorunda
19:35 Arjantin’de banliyö treni kaza yaptı, 60 kişi yaralandı Arjantin'de banliyö treni kaza yaptı, 60 kişi yaralandı
19:15 Seçim öncesi kritik zirve Ali Koç ile Sadettin Saran, görüşme gerçekleştirecek Seçim öncesi kritik zirve! Ali Koç ile Sadettin Saran, görüşme gerçekleştirecek
18:40 İsrail’in kanlı Refah planı deşifre oldu ABD’nin tepkisini çekmeden katliam yapacaklar İsrail'in kanlı Refah planı deşifre oldu! ABD'nin tepkisini çekmeden katliam yapacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 22:14:32. #1.12#
SON DAKİKA: Final Spor, Sigortam Net'i mağlup ederek seride durumu 1-1 yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement