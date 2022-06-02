Finalissima 2022'de şampiyon Arjantin - Son Dakika
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Finalissima 2022'de şampiyon Arjantin

02.06.2022 00:45
Finalissima 2022'de şampiyon Arjantin

Finalissima 2022'de Arjantin, İtalya'yı 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Finalissima 2022'de Arjantin, İtalya'yı 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

2020 Avrupa Şampiyonası'nın sahibi İtalya ile 2021 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin karşı karşıya geldi. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 21.45'te başlayan maçta Şili Futbol Federasyonu'ndan Piero Maza düdük çaldı. Maza'nın yardımcılıklarını Christian Schiemann ile Claudio Rios üstlendi. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) arasındaki ilişkileri geliştirmek için 29 yıl sonra yeniden oynanan mücadeleden Arjantin 3-0 galip ayrıldı. Arjantin'e şampiyonluğu getiren golleri; 28'inci dakikada Lautaro Martinez, 45+1'inci dakikada Di Maria ve 90+4'üncü dakikada Dybala kaydetti.


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Avrupa şampiyonu İtalya ile Güney Amerika şampiyonu Arjantin bu akşam İngiltere'de karşı karşıya gelecek! Büyük Final tarihte 3.kez oynanacak Avrupa şampiyonu İtalya ile Güney Amerika şampiyonu Arjantin bu akşam İngiltere'de karşı karşıya gelecek! Büyük Final tarihte 3.kez oynanacak Finalissima'da şampiyon Arjantin Finalissima'da şampiyon Arjantin
Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Şampiyon, Arjantin, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Finalissima 2022'de şampiyon Arjantin - Son Dakika


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