Finalissima İptal Edildi - Son Dakika
Finalissima İptal Edildi

15.03.2026 17:59
UEFA, İspanya ve Arjantin arasındaki Finalissima'nın bölgedeki savaş durumu nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

UEFA, İspanya ile Arjantin arasında Katar'da oynanması planlanan Finalissima'nın iptal edildiğini açıkladı.

Avrupa Futbol Şampiyonası ile Kupa Amerika şampiyonları arasında yapılan Finalissima karşılaşması, 27 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecekti. Bölgedeki savaş durumu nedeniyle bu müsabaka iptal edildi. UEFA resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Arjantin Futbol Federasyonu ile müsabakanın ne zaman ve nerede yapılması konusunda anlaşma sağlanamadığından dolayı Finalissima'nın iptal edildiğini duyurdu.

UEFA, Arjantin'e Santiago Bernabeu Stadyumu'nda yarı yarıya seyirciyle yapılmasını, Madrid'de ve Buenos Aires'te olmak üzere iki maç üzerinden oynanmasını ve Arjantin'in istediği bir Avrupa ülkesinde 27 veya 30 Martta Finalissima'nın oynanabileceğiyle ilgili sunulan önergelerin kabul edilmediğini ifade etti. - İSTANBUL

Son Dakika Spor Finalissima İptal Edildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Finalissima İptal Edildi - Son Dakika
