Fink: 'Galibiyet önemli ama her şey bitmedi'

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında deplasmanda Shkendija'yı 1-0 yenen Samsunspor'un teknik direktörü Thorsten Fink, play-off'ları geçmek için güzel bir fırsat yakaladıklarını söyledi.

Fink, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularına maçtan önce kendilerine güvenmeleri gerektiğini söylediğini dile getirdi.

İlk maçına çıktığını ve galibiyetten ötürü mutlu olduğunu vurgulayan Fink, "Açıkçası bir hoca olarak bugün Samsunspor ile ilk maçıma çıktım, bugünkü galibiyet benim için çok çok önemli. Hem takımım için hem kulüp için hem de şehir için bugünkü galibiyetten ötürü çok mutluyum. Tabii ki her şey bitmiş değil. Şu an sadece bir maç kazandık, hiçbir şey elde etmedik. Aynı oyun tarzımızı kendi evimizde de göstermeliyiz. Taraftarlarımız önünde aynı performansı göstermeye devam edeceğiz. " ifadesini kullandı.

Oyunun genelinde topun kendilerinde olduğunu aktaran Fink, "Çok etkili bir oyun sergiledik. Oyunun 3. bölgesinde de çok etkili olduk. Yani bugün takıma söylediğim her şeyi takım gerçekleştirdi. Sonuç olarak oynamış olduğumuz oyunda oyuncularım nasıl hissediyor ona göre değişiklikler yapacağız. Eğer forvette değişiklik gerekiyorsa onu yapacağız. Ndiaye bugün penaltı kaçırdı, bu tabii ki öz güvenle ilgiliydi. Mouandilmadji idmanlarda çok iyi ve onu Ndiaye'nin yerine oyuna koyduk. Hem ortada hem defansta çok iyi performans gösterdik. Takımın geri kalanında da iyi oyuncular olduğu için değişikliği geç yaptım ama bu oyundan oyuna değişebilir." diye konuştu.

Fink, kendi evlerinde bir maç daha yapacaklarını hatırlatarak, "Hiçbir şey bitmiş değil, öz güven için bu galibiyet çok önemli. Daha fazla yakalamış olduğumuz fırsatlar vardı ama Shkendija bizden önce kendi sahasında çok fazla maç kaybetmedi. Gol yemeden de maçı tamamlamak çok önemliydi. Ama play-off'ları geçmek için güzel bir fırsat yakaladık." diyerek sözlerini tamamladı.