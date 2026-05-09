Fink'ten Hakem Eleştirisi

09.05.2026 23:15
Samsunspor'un teknik direktörü Fink, maç sonrası hakem Hasova'nın yönetimini eleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'e 3-0 yenilen Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink, maçın hakemi Gürcan Hasova'nın iyi bir yönetim gösteremediğini söyledi.

Alman teknik adam, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mücadelenin başında yaşanan penaltı pozisyonuyla ilgili hakem Hasova'yı eleştiren Fink, "Penaltı pozisyonunda rakip oyuncu, Satka'ya arkadan vurdu. Anlamakta zorlanıyorum. Penaltı nedeniyle 1-0 geri düştük. Net bir şekilde penaltı yoktu. Ndiaye'ye yapılan faul verilmedi ve 2-0 geri düştük. Bu şekilde düdük çalınır ise buradan galibiyetle ayrılmak mümkün değil. Hakem iyi bir performans gösteremedi." ifadelerini kullandı.

İlk yarıyı 2-0 geride kapattıklarını ve maçı çevirmelerinin zorlaştığını aktaran Thorsten Fink, "Topa sahip olmaya çalıştık. Tehlikeli ataklar geliştiremedik. Çok fazla oyuncu değişikliği fırsatımız olmadı. Ofansif anlamda eksiğimiz çoktu. Güçlü oyunculardan yoksun oynamak zorunda kaldık. Bu maç benim adıma zor geçti. Ancak son aylarda iyi işler yaptık. Ligin son haftasında iyi bir sonuç alarak taraftarımıza galibiyet hediye etmek istiyoruz." diye konuştu.

Teklif gelmesi halinde önemli oyuncuların takımdan ayrılma ihtimaliyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Alman çalıştırıcı, "Başkan ile önemli bir toplantımız olacak. İyi oyuncularımızı satmamalıyız ama ayrılmak isteyen oyuncuyu tutamazsınız. Çok iyi teklif gelirse de yapacak bir şeyiniz olmuyor. Bazı oyuncularımız ayrılmak istiyor. Son kararı bu hafta vereceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

