Fink: Türkiye Kupası Ana Hedefimiz

05.04.2026 17:40
Samsunspor Teknik Direktörü Fink, ligdeki ilk 5 hedefinin gerçekçi olmadığını belirtti.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, ana hedeflerinin Türkiye Kupası olduğunu, ligdeki ilk 5 hedefinin ise geçekçi olmadığını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor, sahasında Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Thorsten Fink, "Çok iyi oynadık. Bugün kazanmak istemiştik. Galibiyeti taraftara hediye etmek istiyorduk. Tüm oyunu kontrol ettik. Rakibe 2 kontra şansı verdik. Bunlardan biri penaltı, biri de gol oldu. Gösterdiğimiz performans çok iyiydi. Takım halinde savaştık. Son dakikada penaltı kaçırdık. Galip gelmek için her şeyi ortaya koyduk ama olmadı. Taraftarımız oynadığımız oyundan memnun kalmıştır" dedi.

Gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almak için ana hedeflerinin Türkiye Kupası olduğuna da dikkat çeken Fink, "Olivier Ntcham, önceki karşılaşmalarda kullandığı penaltıyı gole çevirmişti. Bugün ise kaçırdı. Penaltı konusunda antrenmanlarda çalışacağız. Bu en küçük problemimiz ama bunu düzeltmek için de çalışacağız. İlk 5 için çok konuşmak istemiyorum. Maç maç bakmak istiyoruz. Bugün kazanamadık. Maç maç giderken de her maçı kazanmak istiyoruz. Bu sezon ilk 5'te olmak istiyorsak rakiplerin puan kaybedip, bizim her maçı kazanmamız gerekiyordu. Bu hedef gerçekçi değildi. Ana hedefimiz kupayı kazanıp, Avrupa'ya gitmek. Onu kazanmak da zor olacak. Zor maçlar bizi bekliyor. Gelecek sezon kadro planlamasını doğru yapmamız lazım. İlk 5 hedefi sezonun geri kalanı için gerçekçi değil. Bugün kazansak rakiplerle puan farkı korunacaktı ancak son dakikalarda kaçırdığımız penaltı ile bu şansımızı da kaybettik" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Trump’ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor
Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Narin Güran davasında kritik dönemeç Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında Narin Güran davasında kritik dönemeç! Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi Yerli kanser ilacında ilk adım Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım
Edirne’de su seviyesi yükselen Tunca ve Meriç’te ’sarı alarm’ uyarısı devam ediyor Edirne'de su seviyesi yükselen Tunca ve Meriç'te 'sarı alarm' uyarısı devam ediyor
İzmir’de çamura saplanan 2 çocuk kurtarıldı İzmir'de çamura saplanan 2 çocuk kurtarıldı

09:05
Savaştan bu yana bir ilk Dünya 2 gemiyi adım adım takip ediyor
Savaştan bu yana bir ilk! Dünya 2 gemiyi adım adım takip ediyor
08:30
SGK’dan büyük temizlik Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
SGK'dan büyük temizlik! Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
08:18
Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
07:59
Şanlıurfa’nın kurtuluşunun 106’ncı yılı coşkuyla kutlanacak
Şanlıurfa'nın kurtuluşunun 106'ncı yılı coşkuyla kutlanacak
07:37
İlk kez görüntülendi Mücteba Hamaney operasyon odasında
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında
06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
