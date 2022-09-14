Fiorentina Teknik Direktörü Italiano: İlk bakışta favori Başakşehir

Fiorentina Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, yarın oynayacakları İstanbul Başakşehir maçında favorinin Başakşehir olduğunu belirterek gol yollarında yaşadıkları sıkıntıyı sona erdirmek istediklerini vurguladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 2'nci maçında yarın saat 22.00'de Başakşehir'e konuk olacak Fiorentina'da teknik direktör Vincenzo Italiano ve futbolcu Lorenzo Venuti açıklamalarda bulundu. Başakşehir karşısında ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Italiano, "Geçmişteki sonuçlar belli. Son maçlarımızda çok atak yaptık ama sonunu getiremedik. Hatalarımızı telafi edeceğiz. Elimizden geleni yapıyoruz. Yarın da elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"DAHA DİKKATLİ OLACAĞIZ"Vincenzo Italiano, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu 'nun Fiorentina'yı favori göstermesiyle ilgili ise Favori ilk bakışta onlar. Birinci onlar. Yarın yüzleşmek lazım. İlk maç berabere kaldık. Onlar son maçlarında kaybetmiyor. Daha dikkatli olacağız. Burası Avrupa arenası ne olacağı belli olmuyor" şeklinde konuştu."İLK DAKİKADAN SON DAKİKAYA KADAR SAVAŞMAMIZ LAZIM"Müsabakanın oynanacağı Fatih Terim Stadı 'nda atmosferin de iyi olacağını belirten Vincenzo Italiano, "Yarın atmosfer çok güzel olacak. 1'inci dakikadan 90'ıncı dakikaya kadar savaşmamız lazım. 90 dakikada eksik olan her şeyi tamamlamak için elimizden geleni yapacağız" açıklamasında bulundu.İtalyan teknik adam, Milenkovic, Zurkowski, Gonzalez, Sottil ve Dodo'nun sakatlıklarının bulunduğunu ifade etti."BAŞAKŞEHİR NE OYNADIĞINI İYİ BİLİYOR"Gol yollarında yaşadıkları sıkıntıyı sona erdirmek istediklerini aktaran Italiano, "Konferans Ligi'ne iyi başladılar. İyi takım ve ne oynadıklarını iyi biliyorlar. Değerli ve kaliteli oyunculara sahipler. Güvenleri yerinde ve bunun için maça daha güvenli çıkacaklar. Biz yine elimizden geleni yapıp gol sıkıntımıza son vermek istiyoruz" şeklinde konuştu.LORENZO VENUTI: KENDİMİZE İNANIYORUZ

Fiorentina'nın savunma oyuncusu Lorenzo Venuti, hedeflerinin 3 puan olduğunu belirterek, "Başakşehir güçlü takım. Daha önce son maçlarda pozitif rakamlarla sahadan ayrıldı. Kendimize inanıyoruz. Eksik olabiliriz ama elimizden geleni yapıp galip gelmeyi umuyoruz" dedi.

- İstanbul