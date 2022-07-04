Fırat Arslan, Almanya'da ringe çıkıyor - Son Dakika
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Fırat Arslan, Almanya'da ringe çıkıyor

04.07.2022 12:24
Fırat Arslan, Almanya'da ringe çıkıyor

Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, 15 Temmuz gecesi Almanya'nın Wuppertal kentinde ringe çıkıyor.

Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, 15 Temmuz gecesi Almanya'nın Wuppertal kentinde ringe çıkıyor.

Fırat Arslan, Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu olarak 15 Temmuz gecesi Almanya'nın Wuppertal kentinde Arjantinli Juan Rodolfo Juarez ile karşı karşıya gelecek. 33 yaşındaki Juarez, bugüne kadar çıkmış olduğu karşılaşmaların 20'sini kazanırken, bunların 14'ünü nakavtla sonlandırmayı başardı.

Fırat Arslan: "Rakibim, antrenmanlı ve kondisyona sahip olan bir boksör"

Maç öncesi rakibi hakkında yorum yapan Fırat Arslan, "Rakibim yetenekli bir sporcu. Son maçını geçen hafta Arjantin'de gerçekleştirerek kazandı. Dolayısıyla antrenmanlı ve yeni bir karşılaşmaya hazır, kondisyona sahip olan bir boksör. Ayrıca şu an iki büyük dünya federasyonunda yedinci ve dokuzuncu sırada yer alan başarılı boksörümüz Hüseyin Cinkara'nın menajerliğini de yapıyorum. Cinkara geçtiğimiz günlerde koronaya yakalandığı için benimle aynı gece yapacağı maçını iptal etmek zorunda kaldık. Şimdi yeni bir maç için hazırlıklar yapıyoruz. Amerikalı bir boksöre karşı kemer maçına çıkacak. O gece ben de kendisinin yanında olarak, gerekli destekleri verebileceğim" dedi.

Menajer Deniz Gemici Serrano: "Bu maçı alacağız"

Menajeri Deniz Gemici Serrano, kolay bir karşılaşma olmayacağını belirterek, "Rakibimiz sert ve nakavtçı bir boksör. Çıktığı karşılaşmaların çoğunu nakavtla sonlandırmış olan indirici yumruklara sahip olan bir sporcu ancak Fırat Arslan, kazandığı başarılar ve dev maçlar ile bu tür rakipleri rahatlıkla geçebilecek yeteneğe sahip bir boksör. O yüzden karşılaşmayı alacağımızdan eminim" dedi.

Arslan'ın basın danışmanı Vedat Alyaz ise Fırat Arslan'ın Türk profesyonel boks tarihindeki ilk ve tek dünya şampiyonu olduğunu ve şu an dünya sıralamasında 6'ncı sırada yer aldığını belirterek, "Elde etmiş olduğu dünya şampiyonluk kemerlerini kazanabilecek boksörleri henüz çıkaramadık. Kendisi Türk profesyonel boksunda bir önderdir ve gençlere rol modeldir. Umarız ki, en kısa zamanda onlarca dünya şampiyonu çıkararak, dünya tarihine adımızı altın harflerle yazdırırız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Fırat Arslan, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fırat Arslan, Almanya'da ringe çıkıyor - Son Dakika

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