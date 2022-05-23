Fırat Aydınus sahalara veda etti - Son Dakika
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Fırat Aydınus sahalara veda etti

23.05.2022 00:57
Fırat Aydınus sahalara veda etti

Profesyonel hakem Fırat Aydınus, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında oynanan Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor müsabakası ile kariyerinde son kez düdük çaldı.

Profesyonel hakem Fırat Aydınus, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında oynanan Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor müsabakası ile kariyerinde son kez düdük çaldı. Deneyimli hakem, müsabakanın ardından hakem triosu, oyuncular ve teknik adamlarla vedalaşarak sahadan ayrıldı.

Hakem Fırat Aydınus, Süper Lig'de son kez mücadele yönetti. Hakem Aydınus, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında yönettiği Fatih Karagümrük - Aytemiz Alanyaspor maçıyla kariyerinde son kez düdük çalmış oldu. Aydınus, karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldıktan sonra yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun ile sarılarak veda etti. Ardından iki takım teknik direktörleri ile de sarılarak vedalaşan Fırat Aydınus, yardımcıları ile birlikte soyunma odasının yolunu tuttu.

48 yaşındaki hakem, kariyerinde 21'i Avrupa olmak üzere toplamda 488 müsabakada düdük çaldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

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