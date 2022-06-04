Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığının Suriye Görev Gücü kapsamında Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 2017'den beri hayatın normalleşmesi adına yürüttüğü çalışmalara TFF de katkı sağlıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › TFF'den Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine antrenör eğitimi desteği - Son Dakika

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