Gençlerbirliği oyuncusu Fıratcan Üzüm, 2-1 kazanılan Ümraniyespor maçının ardından Gençlerbirliği Basın Sorumlusu Erhan Doğan'a saygısız davranışlarda bulundu.
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından sahada sevinç dolu anlar yaşandığı sırada Fıratcan Üzüm, yedek kulübesi önünde Gençlerbirliği Basın Sorumlusu Erhan Doğan'a saygısız davranışlarda bulunarak küfretti. Olayın ardından basın mensupları sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Fıratcan Üzüm'e tepki gösterdi. - ANKARA
Son Dakika › Spor › Fıratcan Üzüm'den Saygısız Davranış - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?