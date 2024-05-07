Fırtına Gençlerbirliği, Malzeme Yetersizliğini Protesto Etti - Son Dakika
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Fırtına Gençlerbirliği, Malzeme Yetersizliğini Protesto Etti

Fırtına Gençlerbirliği, Malzeme Yetersizliğini Protesto Etti

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinin takımlarından olan Fırtına Gençlerbirliği, maddi imkansızlıklar nedeniyle lastik ayakkabıyla sahaya çıkarak destek talebinde bulundu.

07.05.2024 11:25  Güncelleme: 11:28
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Sakarya'nın Karapürçek ilçesinin takımlarından olan ve 2. Amatör Lig'de mücadele eden Fırtına Gençlerbirliği, kendilerine destek verilmediği gerekçesiyle sahaya lastik ayakkabıyla çıkarak durumu protesto etti.

Sakarya 2. Amatör Lig'de mücadele eden Fırtına Gençlerbirliği, maddi imkansızlıklardan kaynaklı malzeme yetersizliği sebebiyle maça lastik ayakkabıyla çıkarak durumu protesto etti. Kendilerine destek verilmediği gerekçesiyle sahaya lastik ayakkabıyla çıkan Fırtına Gençlerbirliği, daha sonra rakip takımın verdiği kramponlarla müsabakaya başladı. Karşılaşmadan 4-2 galibiyetle ayrılan Fırtına, belediye başkanlarından destek istedi. Takım adına açıklamalarda bulunan Ali İhsan Tarım, "İmkansızlıklar dahilinde malzeme alamadık. Maça kara lastiklerle çıkmak zorunda kalıyoruz, bizi bu hallere getirenler utansın. Herkes söz veriyor ama koltuğa oturunca unutuyor. Diğer takımlara destek verildiği gibi bize de destek verilmesini istiyoruz" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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