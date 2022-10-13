FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası - Son Dakika
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FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası

13.10.2022 23:20
FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası

FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda İtalya'yı 3-1 yenen Brezilya, finalde Sırbistan'ın rakibi oldu.

FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda İtalya'yı 3-1 yenen Brezilya, finalde Sırbistan'ın rakibi oldu.

Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynanan ikinci yarı final mücadelesinde İtalya ile Brezilya karşı karşıya geldi.

İtalya'yı 25-23, 22-25, 26-24 ve 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup eden Brezilya, tarihinde 4. kez final biletini aldı.

Brezilya, 1994'te Küba'ya, 2006 ve 2010 yıllarında ise Rusya'ya finalde kaybetti.

Turnuvanın finalinde son şampiyon Sırbistan ile Brezilya, 15 Ekim Cumartesi günü TSİ 21.00'de karşılaşacak.

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Kaynak: AA

Brezilya, İtalya, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası - Son Dakika

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