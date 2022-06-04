FIVB Milletler Ligi: Tayland: 2 Belçika: 3 - Son Dakika
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FIVB Milletler Ligi: Tayland: 2 Belçika: 3

04.06.2022 15:31
FIVB Milletler Ligi: Tayland: 2 Belçika: 3

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Voleybol Milletler Ligi maçında Tayland, Belçika'ya 3-2 mağlup oldu.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Voleybol Milletler Ligi maçında Tayland, Belçika'ya 3-2 mağlup oldu.

FIVB 2022 Milletler Ligi maçında Tayland, Belçika ile karşılaştı. Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliğinde yapılan maçta Tayland, Belçika'ya 3-2 mağlup oldu.

Salon: Ankara

Hakemler: Collados Fabrice (Fransa), Kovar Vlastimil (Çek Cumhuriyeti)

Tayland: Piyanut, Thadao, Hattaya, Sutadta, Kaewkalaya, Pimpichaya (Tichaya, Ajharaporn, Moksri, Supattra, Thanacha, Tichakorn, Sasipapro)

Belçika: Elise, Britt, Nathalie, Celine, Nel, Jutta (Stien, Charlotte,Pauline, Marlies, Rampelberg, Silke, Manon, Anna)

Setler: 22-25, 25-18, 25-23, 21-25, 13-15

Süre: 127 dakika (26', 29', 28', 28', 16') - ANKARA

FIVB Milletler Ligi: Tayland: 2 Belçika: 3
FIVB Milletler Ligi: Tayland: 2 Belçika: 3
FIVB Milletler Ligi: Tayland: 2 Belçika: 3
FIVB Milletler Ligi: Tayland: 2 Belçika: 3
FIVB Milletler Ligi: Tayland: 2 Belçika: 3
FIVB Milletler Ligi: Tayland: 2 Belçika: 3
FIVB Milletler Ligi: Tayland: 2 Belçika: 3
FIVB Milletler Ligi: Tayland: 2 Belçika: 3
FIVB Milletler Ligi: Tayland: 2 Belçika: 3
FIVB Milletler Ligi: Tayland: 2 Belçika: 3
FIVB Milletler Ligi: Tayland: 2 Belçika: 3

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor FIVB Milletler Ligi: Tayland: 2 Belçika: 3 - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: FIVB Milletler Ligi: Tayland: 2 Belçika: 3 - Son Dakika
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