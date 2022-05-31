FIVB Milletler Ligi: Türkiye: 3 İtalya: 0 - Son Dakika
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FIVB Milletler Ligi: Türkiye: 3 İtalya: 0

31.05.2022 20:55
FIVB Milletler Ligi: Türkiye: 3 İtalya: 0

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk maçında Türkiye, İtalya'yı 3-0 mağlup etti.

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk maçında Türkiye, İtalya'yı 3-0 mağlup etti.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) 2022 Milletler Ligi ilk maçında Türkiye, İtalya ile karşılaştı. Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliğinde yapılan maçta Türkiye İtalya'yı 3-0 mağlup etti.

Salon: Ankara

Hakemler: Fabrice Collados (Fransa), Katarzyna Sokol (Polonya)

Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladin, Zehra Güneş, Ebrar Kurakurt, Saliha Şahin, Eda Erdem Dündar (Simge Aköz, Ayça Aykaç, Sıla Çalışkan)

İtalya: Perinelli, Chirichella, Malinov, Degradi, Bonifacio, Nwakalor (De Gennaro, Fersino, Luban, Bosio, Enweonwu, Gennari, D'Odorico, Mazzaro)

Setler: (25-20), (25-19), (25-19)

Süre: 88 dakika (29, 29, 30)

Maç sonrası filenin sultanları, foto muhabirlerine zafer pozu verdikten sonra Milli Takım kaptanı Eda Dündar, seyirciyle galibiyeti kutladı.

Bakan Kasapoğlu tribünde

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mücadeleyi Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ ile birlikte tribünden takip etti. Türkiye'nin aldığı sayılarda büyük sevinç yaşayan Kasapoğlu, maçın ardından galibiyet mutluluğunu da milli takım taraftarlarıyla yaşadı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor FIVB Milletler Ligi: Türkiye: 3 İtalya: 0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: FIVB Milletler Ligi: Türkiye: 3 İtalya: 0 - Son Dakika
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