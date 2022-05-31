FIVB Milletler Ligi: Tayland: 3 Bulgaristan: 0 - Son Dakika
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FIVB Milletler Ligi: Tayland: 3 Bulgaristan: 0

31.05.2022 17:27
FIVB Milletler Ligi: Tayland: 3 Bulgaristan: 0

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin açılış maçında Tayland, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin açılış maçında Tayland, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.

2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi açılış maçında Tayland, Bulgaristan ile karşılaştı. Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliğinde yapılan maçta Tayland rakibi Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.

Salon: Ankara

Hakemler: Taghrid Khattab (Mısır), Haifa El Wafi (Tunus)

Tayland: Nuegjang, Kokram, Kongyot, Bamrungsuk, Guedpard, Moksri (Ponnoy, Pairoj)

Bulgaristan: Todorrova, Kitipova, Paskova, Nasya Dimitrova, Chausheva, Gergana Dimitrova (Todorova, Marinova, Barakova, Saykova, Milanova, Vuchkova)

Setler: (25-20), (25-22), (25-20)

Süre: 84 dakika (28, 31, 25) - ANKARA

FIVB Milletler Ligi: Tayland: 3 Bulgaristan: 0
FIVB Milletler Ligi: Tayland: 3 Bulgaristan: 0
FIVB Milletler Ligi: Tayland: 3 Bulgaristan: 0
FIVB Milletler Ligi: Tayland: 3 Bulgaristan: 0
FIVB Milletler Ligi: Tayland: 3 Bulgaristan: 0

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: FIVB Milletler Ligi: Tayland: 3 Bulgaristan: 0 - Son Dakika
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