Salon: Ankara
Hakemler: Kovar Vlastimil (Çekya), Simonovska Sonja (Karadağ)
Belçika: Van de Vyver, Herbots, Janssens, Stragier, Van Gestel, Van Avermaet (Demeyer, Rampelberg, Van Sas, Krenicky Koulberg)
Sırbistan: Drca, Lozo, Aleksic, Bjelica, Lazovic, Stevanovic (Pusic, Mirkovic, Zelenovic)
Setler: 25-14, 16-25, 17-25, 22-25
Süre: 108 dakika (25, 26, 26, 31)
FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında Sırbistan, Belçika'yı 3-1 yendi.
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