FIVB Voleybol Milletler Ligi - Son Dakika
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FIVB Voleybol Milletler Ligi

01.06.2022 17:47
FIVB Voleybol Milletler Ligi

Salon: AnkaraHakemler: Kovar Vlastimil (Çekya), Simonovska Sonja (Karadağ)Belçika: Van de Vyver, Herbots, Janssens, Stragier, Van Gestel, Van Avermaet (Demeyer, Rampelberg, Van Sas, Krenicky Koulberg)Sırbistan: Drca, Lozo, Aleksic, Bjelica, Lazovic, Stevanovic (Pusic, Mirkovic,...

Salon: Ankara

Hakemler: Kovar Vlastimil (Çekya), Simonovska Sonja (Karadağ)

Belçika: Van de Vyver, Herbots, Janssens, Stragier, Van Gestel, Van Avermaet (Demeyer, Rampelberg, Van Sas, Krenicky Koulberg)

Sırbistan: Drca, Lozo, Aleksic, Bjelica, Lazovic, Stevanovic (Pusic, Mirkovic, Zelenovic)

Setler: 25-14, 16-25, 17-25, 22-25

Süre: 108 dakika (25, 26, 26, 31)

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında Sırbistan, Belçika'yı 3-1 yendi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor FIVB Voleybol Milletler Ligi - Son Dakika


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