FIVB Voleybol Milletler Ligi - Son Dakika
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FIVB Voleybol Milletler Ligi

04.06.2022 20:52
FIVB Voleybol Milletler Ligi

Salon: AnkaraHakemler: ElWaifi HAifa (Tunus), Khattab Taghrid ( Mısır)Bulgaristan: Vuchkova, Chausheva, Gergana Dimitrova, Mira Todorova, Kitipova, Paskova ( Zhana Todorova, Milanova, Saykova, Shahpozova, Nasya Dimitrova, Marinova, Vasileva)Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladin, Zehra Güneş,...

Salon: Ankara

Hakemler: ElWaifi HAifa (Tunus), Khattab Taghrid ( Mısır)

Bulgaristan: Vuchkova, Chausheva, Gergana Dimitrova, Mira Todorova, Kitipova, Paskova ( Zhana Todorova, Milanova, Saykova, Shahpozova, Nasya Dimitrova, Marinova, Vasileva)

Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladin, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Saliha Şahin, Eda Erdem Dündar ( Ayça Aykaç, Sıla Çalışkan)

Setler: 19-25, 21-25, 16-25

Süre: 77 dakika (27, 26, 24)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin birinci haftasındaki üçüncü maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.

Karşılaşma karşılıklı sayıların ardından Türkiye, Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş ile etkili oldu. Milli takım, 6-6 eşitlikten sonra rakibine sadece 1 sayı fırsatı verdi ve ilk teknik molaya 12-7 üstün girdi. Ebrar Karakurt'u durdurmakta zorlanan Bulgaristan, skor 14-6'da mola aldı. Mola dönüşünde de milli takım, Zehra Güneş, Saliha Şahin ve kaptan Eda Erdem'in etkili oyunuyla seti 25-19 aldı.

Milli takım, ikinci sette de 7-7 eşitlikten sonra etkili olmaya başladı. Ebrar Karakurt'un kullandığı servislerde Saliha Şahin ile sayılar bulan milli takım, 10-7 öne geçti. Türkiye'nin 12-10 önde girdiği teknik molanın ardından oyuna iyi dönen Bulgaristan, skor 13-13'te eşitliği sağladı ve 16-13'te milli takıma mola aldırdı. Skoru 17-17'de eşitleyen ay-yıldızlı ekip, kaptanı Eda Erdem'in kullandığı servisler sonucunda seti 25-21 kazanarak skoru 2-0 yaptı.

Ay-yıldızlılar, 3. sete de etkili başladı. Teknik molaya 12-9 üstün giden milli takım, seti 25-16 başından sonuna üstün oynadığı maçı da 3-0 kazandı.

Maçın ardından tribünlere seslenen Ebrar Karakurt ve Eda Erdem Dündar, destekleri için teşekkür ettikleri voleybolseverleri, yarın saat 19.00'da oynanacak Belçika maçına davet ettiler.

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Kaynak: AA

Bulgaristan, Zehra Güneş, Türkiye, Mısır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIVB Voleybol Milletler Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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