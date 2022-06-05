FIVB Voleybol Milletler Ligi

Salon: Ankara
Hakemler: Katarzyna Sokol (Polonya), Haifa El Wafi (Tunus)
Sırbistan: Lozo, Alexsic, Bjelica, Lazovic, Stevanovic, Drca (Pusic, Mirkovic, Mihajlovic, Zelenovic, Mirosavljevic)
Hollanda: Bongaerts, Savelkoel, Timmerman, Dambrink, Jasper, Lohuis (Schoot, Plak, Baijens, Knollema)
Setler: 27-25, 25-16, 17-25, 22-25, 15-13
Süre: 124 dakika (30, 25, 25, 28, 16)
Kadınlar voleybolda FIVB Milletler Ligi ilk hafta mücadelesinde Sırbistan, Hollanda'yı 3-2 mağlup etti.
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