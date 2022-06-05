FIVB Voleybol Milletler Ligi - Son Dakika
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FIVB Voleybol Milletler Ligi

05.06.2022 15:31
FIVB Voleybol Milletler Ligi

Salon: AnkaraHakemler: Katarzyna Sokol (Polonya), Haifa El Wafi (Tunus)Sırbistan: Lozo, Alexsic, Bjelica, Lazovic, Stevanovic, Drca (Pusic, Mirkovic, Mihajlovic, Zelenovic, Mirosavljevic)Hollanda: Bongaerts, Savelkoel, Timmerman, Dambrink, Jasper, Lohuis (Schoot, Plak, Baijens,...

Salon: Ankara

Hakemler: Katarzyna Sokol (Polonya), Haifa El Wafi (Tunus)

Sırbistan: Lozo, Alexsic, Bjelica, Lazovic, Stevanovic, Drca (Pusic, Mirkovic, Mihajlovic, Zelenovic, Mirosavljevic)

Hollanda: Bongaerts, Savelkoel, Timmerman, Dambrink, Jasper, Lohuis (Schoot, Plak, Baijens, Knollema)

Setler: 27-25, 25-16, 17-25, 22-25, 15-13

Süre: 124 dakika (30, 25, 25, 28, 16)

Kadınlar voleybolda FIVB Milletler Ligi ilk hafta mücadelesinde Sırbistan, Hollanda'yı 3-2 mağlup etti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Sırbistan, Hollanda, Polonya, Tunus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIVB Voleybol Milletler Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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