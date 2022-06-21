FK Haugesund ile Stromsgodset IF arasında oynanan maçta deplasman tribünündeki bir taraftar mastürbasyon yaptı - Son Dakika
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FK Haugesund ile Stromsgodset IF arasında oynanan maçta deplasman tribünündeki bir taraftar mastürbasyon yaptı

21.06.2022 22:48
FK Haugesund ile Stromsgodset IF arasında oynanan maçta deplasman tribünündeki bir taraftar mastürbasyon yaptı

Norveç'te oynanan Stromsgodset IF-FK Haugesund maçında büyük bir skandal yaşandı. Maçta deplasman tribünündeki bir taraftar mastürbasyon yaptı. Tribündeki diğer insanların haber vermesi sonrası olay yerine gelen polis hemen taraftarı dışarı çıkarttı. İfadesi alınan taraftara sadece bin 450 euro ceza kesilmesi ülkede tepki çekti.

18 Haziran'da Norveç'te oynanan Stromsgodset IF-FK Haugesund maçında büyük bir skandal yaşandı. Bir taraftar tribünde mastürbasyon yaparken, aldığı ceza ülkede tepki çekti.

ALDIĞI CEZA YETERSİZ BULUNDU

Tarafların haber vermesi üzerine polis mastürbasyon yapan şahsı tribünden çıkarıp polis merkezine götürdü. İfadesi alınan taraftar, bin 450 euro para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldı. Cezaya ülkede tepki gösterilirken insanlar, mastürbasyon yapan şahsın daha caydırıcı bir ceza alması gerektiği konusunda hemfikir oldu.

TARAFTAR GRUBU İDDİALARI YALANLADI

Stromsgodset, takımının taraftarı grubu GodsetUnion, sayfasında yaptığı açıklamada söz konusu taraftarın kendi gruplarının üyesi olduğuna dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Grup ayrıca, bir çocuk babası olan kişinin kendileri ile beraber deplasmana gelmediğini, kendi imkanları ile Sarpsborg stadyumuna geldiğini açıkladı.

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Norveç, Cinsellik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FK Haugesund ile Stromsgodset IF arasında oynanan maçta deplasman tribünündeki bir taraftar mastürbasyon yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: FK Haugesund ile Stromsgodset IF arasında oynanan maçta deplasman tribünündeki bir taraftar mastürbasyon yaptı - Son Dakika
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