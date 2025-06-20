Flamengo, Chelsea'yi 3-1 yendi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Flamengo, geriye düştüğü karşılaşmada Chelsea'yi 3-1 mağlup etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Flamengo ile Chelsea karşı karşıya geldi. Philadelphia'da Lincoln Financial Field Stadyumu'nda TSİ 21.00'de başlayan karşılaşmada El Salvadorlu hakem Ivan Barton düdük çaldı. Mücadeleye hızlı başlayan taraf Chelsea oldu. İngiliz devi, karşılaşmanın 13'üncü dakikasında Pedro Neto ile golü buldu ve ilk yarı da bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Flamengo 62'nci dakikada Bruno Henrique ile beraberliği yakalarken, 65'inci dakikada da Danilo ile öne geçti: 2-1. Karşılaşmanın 68'inci dakikası geçerken Chelsea'de Nicolas Jackson kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Oyunun son bölümlerine doğru girilirken Flamengo, 83'üncü dakikada Wallace Yan ile farkı 2'ye çıkardı: 3-1. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele Flamengo'nun 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonucun ardından Flamengo yoluna kayıpsız devam ederken puanını 6 yaptı. Chelsea ise ilk mağlubiyetini aldı ve 3 puanda kaldı.