flaş !... Burak Elmas ve Yönetim Kurulu üyeleri idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtı - Son Dakika
Üye Girişi

flaş !... Burak Elmas ve Yönetim Kurulu üyeleri idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtı

26.04.2022 12:30
flaş !... Burak Elmas ve Yönetim Kurulu üyeleri idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve beraberindeki 9 yönetici mahkemeye başvurarak idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve beraberindeki 9 yönetici mahkemeye başvurarak idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtı.

Burak Elmas ve Yönetim Kurulu üyeleri idari yönden ibra edilmeme kararının iptalini ve yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı yönden ibra edildiklerinin tespitini istedi. 26 Mart'ta gerçekleşen son genel kuruldan bu yana 1 aylık idari ibrasızlık ve bunun tedbir talebi olmaksızın yapılması istendi. Bu durumun 30 Nisan'daki seçime bir engel teşkil etmediği de özellikle vurgulandı.


- İstanbul
YORUMLAR
500

Galatasaray, Burak Elmas, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor flaş !... Burak Elmas ve Yönetim Kurulu üyeleri idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtı - Son Dakika


Son Dakika
12:20 Elon Musk'ın her hamlesi kripto para piyasasını etkiliyor! Dogecoin yüzde 25 değer kazandı!
11:12 Mansur Yavaş, çocuk başkan Esila'nın isteğini kırmayıp hayata geçirdi: Belediye personeli şiir okuyarak güne başlıyor
12:15 Kağıt toplayıcısı iki kadın yer konusunda anlaşamayıp saç başa kavga etti!
12:08 Mısır'da yeni bir tarihi hazine bulundu! Zeus tapınağının kalıntıları gün yüzüne çıktı!
12:06 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala kimdir? İşte merak edilen soruların yanıtı
12:05 Kuzey Kore'de gece yarısı askeri tören! Nükleer silahlarla gövde gösterisi yaptılar!
12:01 Oyuncu Alec Baldwin'in görüntü yönetmenini öldürdüğü olayda yeni detay! Görüntüler aylar sonra ortaya çıktı
11:59 Nükleer savaş uyarısı yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Zelenski müzakere ediyormuş gibi yapıyor, iyi bir aktör
11:57 Çorlu'da 23 Nisan'da açılan Masal Park, ertesi gün kapandı
11:32 Devlet Bahçeli'den, PKK elebaşı Duran Kalkan'ın tehdit gibi sözlerine sert cevap: Bir yiğidimiz leşini yere serecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 12:37:07. #1.11#
SON DAKİKA: flaş !... Burak Elmas ve Yönetim Kurulu üyeleri idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement