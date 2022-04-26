flaş !... Burak Elmas ve Yönetim Kurulu üyeleri idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtı - Son Dakika

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve beraberindeki 9 yönetici mahkemeye başvurarak idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtı.

Burak Elmas ve Yönetim Kurulu üyeleri idari yönden ibra edilmeme kararının iptalini ve yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı yönden ibra edildiklerinin tespitini istedi. 26 Mart'ta gerçekleşen son genel kuruldan bu yana 1 aylık idari ibrasızlık ve bunun tedbir talebi olmaksızın yapılması istendi. Bu durumun 30 Nisan'daki seçime bir engel teşkil etmediği de özellikle vurgulandı.

- İstanbul