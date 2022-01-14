Floor curlingte şampiyonlar belli oldu

Erzurum'da okullar arası Floor Curling Müsabakaları sona erdi. Turnuvada erkeklerde ve kızlarda şampiyonlar belli oldu. Mix'te kupa sahibini buldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Curling Federasyonu İl Temsilciliği tarafından da desteklenen 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı Okul Sporları Floor Curling Erzurum İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi. 12-13-14 Ocak 2022 tarihleri arasında Yakutiye Spor Salonundan 11 Okuldan 29 Takım ve yaklaşık 100 Sporcu ile 8 Hakemin katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada şampiyonlar belli oldu. Oldukça çekişmeli geçen müsabakaların ardından Yıldız Erkeklerde Sınav Koleji Ortaokulu birinci olurken, Tuzcu Mimar Sinan Ortaokulu ikinci oldu. Yıldız kızlar da Sınav Koleji birincilik kupasını alırken, Tuzcu Mimar Sinan Ortaokulu ikincilik kupasını aldı. Yıldızlar karma (Mix) kategorisinde Sınav Koleji şampiyon olurken, Tuzcu Mimar Sinan Ortaokulu ikinci oldu. Genç erkeklerde şampiyonluk kupasını Erzurum Yakutiye Elektrik Elektronik M.T.A.L müzesine götürürken, Sultan A. Hamit Raylı Sistemler M.T.A.L ikincilik kupasını aldı. Şükrüpaşa Anadolu Lisesi üçüncü, Emel Çatal Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Genç kızlarda Sultan A. Hamit Raylı Sistemler M.T.A.L birinci olurken, Emel Çatal Anadolu Lisesi ikinci, Sınav Koleji üçüncü, Yakutiye Elektrik Elektronik M.T.A.L dördüncü oldu.

Floor Curlingte dereceye girenlerin ödüllerini Curling Federasyonu Başkanvekillerinden Murat Akın, Curling İl Temsilcisi Resul Çelebi, Raci Yeşilyurt, Gökhan Tanay, Curling Federasyonu MHK üyesi Atilla Osmanoğulları, Futbol İl Hakem Kurulu Başkanı Cihat Çelikdağ, Ş.Şenol Doğan, Yakutiye Spor Salonu Amiri Muharrem Ballı verdi.

Mix'te ise Sultan A. Hamit Raylı Sistemler M.T.A.L birinci olurken, Erzurum Anadolu İmam Hatip Anadolu Lisesi ikinci oldu. Sınav Koleji üçüncülüğü elde ederken, Emel Çatal Anadolu Lisesi 4. sırada yer aldı.

Mix'te dereceye girenlerin ödüllerini Curling Federasyonu MHK Başkanı Murat Daştan ile İbrahim Sivrikaya verdi.

Türkiye Curling Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Resul Çelebi, şampiyonada dereceye giren okulları tebrik ederken, ilimizi gruplarda temsil edecek olan sporculara başarı dileklerini iletti. - ERZURUM