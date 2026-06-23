Fluminense, Thiago Silva ile Anlaştı

Brezilya ekibi Fluminense, Thiago Silva'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 41 yaşındaki stoperin Aralık 2026'ya kadar sözleşme imzaladığı belirtildi.
Kariyerine Fluminense altyapısında başlayan Silva, Porto, Milan, Paris Saint-Germain ve Chelsea formalarını giydi.
Silva, Chelsea ile UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.
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