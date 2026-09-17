Foça\'da 35 ülkeden sporcuların katıldığı U18 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası başladı

İZMİR'in Foça ilçesinde düzenlenen 2026 CEV U18 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, kortej yürüyüşü ve açılış töreniyle başladı. 35 ülkeden sporcuların kadın ve erkek kategorilerinde mücadele edeceği şampiyona 20 Eylül Pazar günü tamamlanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen şampiyonanın açılışı törenine Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, ilçe belediye başkanları, görevli heyetler ve vatandaşlar katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, İzmir'in plaj voleybolunda ulusal ve uluslararası ölçekte önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını söyleyerek, "İzmir bu alanda çok güçlü bir organizasyon kültürü ve deneyimi kazanmış bir kenttir. Daha önce birçok şampiyona ve Tokyo Olimpiyatları elemelerini gerçekleştiren İzmir bu tecrübeyi şimdi de Foça'da kullanmaktadır. Şampiyona yalnızca Avrupa'nın yetenekli genç sporcularını bir araya getirmekle kalmıyor, aynı zamanda Foça'nın eşsiz doğal ve turistik değerlerini uluslararası ölçekte tanıtmak için benzersiz bir fırsat sunuyor" dedi. Kaymakam İhsan Emre Aydın, şampiyonayı Foça'da yapmaktan büyük gurur duyduklarını söyledi.