FOMGET, Çekmeköy Bilgidoğa ile Maç Yapacak
Spor

FOMGET, Çekmeköy Bilgidoğa ile Maç Yapacak

13.02.2026 09:13
ABB FOMGET, Çekmeköy Bilgidoğa ile yarın Sincan Osmanlı Stadı'nda karşılaşacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. haftasında yarın sahasında Çekmeköy Bilgidoğa ile karşılaşacak.

Sincan Osmanlı Stadı'ndaki maç, saat 12.00'de başlayacak.

Son şampiyon ABB FOMGET, ligde 39 puanla 4'üncü sırada, Çekmeköy Bilgidoğa ise 20 puanla 11. basamakta yer alıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Çekmeköy, Osmanlı, Futbol, Spor

09:07
