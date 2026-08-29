FOMGET Yeni Sezona İddialı Girdi - Son Dakika
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FOMGET Yeni Sezona İddialı Girdi

FOMGET Yeni Sezona İddialı Girdi
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ABB FOMGET, yeni sezona hazır olduklarını ve Fenerbahçe maçında galibiyet hedeflediklerini açıkladı.

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'te kulüp başkanı Ahmet Güven, yeni sezona hazır olduklarını söyledi.

Kulüp başkanı Ahmet Güven, teknik direktör Cumali Enginar ve takım kaptanı Armisa Kuc, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Güven, takımın kurulmasından bu yana 6 yıl geçtiğini ve 2 kez şampiyonluk elde ettiklerini hatırlatarak, "Kadınlar Süper Ligi'nde iddialı bir kadro kurduk ve sezona hızlı bir giriş yapacağımızı umuyoruz. Fenerbahçe ile yarın deplasmanda yapacağımız maça iyi hazırlandık, galibiyetle ayrılmak için mücadele edeceğiz. Başkentte kadın futbolunu en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz ve bunun için mücadele veriyoruz." dedi.

Lisanslı sporcu sayılarının arttığına dikkati çeken Ahmet Güven, Ankara'da kadın futbolunun en büyük markası olmayı hedeflediklerini dile getirdi.

"Bizim için çok zorlu bir süreç olacak"

Bu sezon yeni bir yapılanmaya gittiklerini belirten teknik direktör Cumali Enginar ise takımla geçmiş yıllarda çalıştığını hatırlatarak, "Daha önce de burada görev yaptım. Takımla beraber 2 sene çalışma imkanımız oldu ve şampiyonluk yaşadık. Bu sene de yeni bir oluşum oldu ve takımın hemen hemen yüzde doksanına yakını değişti. Oyuncuların birbirini anlaması, tanıması lazım. Bizim için çok zorlu bir süreç olacak. Hedefimiz, iyi futbol oynayarak hedefe yürüyen bir takım oluşturmak. Takıma ve kendime inanıyorum, 4-6 hafta gibi bir sürede iyi bir FOMGET izleyeceğiz." diye konuştu.

Enginar, şampiyon oldukları sezonda da ilk maçlarını Fenerbahçe ile yaptıklarını anımsatarak, "Futbol herkesin kazanmak istediği bir oyun ama bazen doğruları yaptığınız zaman da kaybedebilirsiniz. Süreci ve maratonu iyi götürmek çok önemli. İki sene önce şampiyonluk Fenerbahçe'den geçmişti. İnşallah yine böyle bir şans getirir bize. Fikstür bizim için zor ve yukarıyı hedefleyen takımlar var ama bu fikstürden iyi bir şekilde çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Armisa Kuc da hala hazırlık sürecinde olduklarını vurgulayarak, "Üç hazırlık maçı oynadık. Bu sezonki hedefimiz tekrardan şampiyon olmak. Takımda genç ve deneyimli oyuncular var, bu ikisini harmanladığımızda güzel bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. İlk maçımız Fenerbahçe'yle olacak. Geçen senenin en iyi takımıyla oynamak belki de iyi olacak, umarım kazanacağız." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

Ahmet Güven, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FOMGET Yeni Sezona İddialı Girdi - Son Dakika

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