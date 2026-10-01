Ford Racing, 2028'den itibaren WRC'de M-Sport ile fabrika takımı olarak yarışacak

Ford, 2028'den itibaren Ford Racing çatısı altında tam destekli bir fabrika takımı olarak FIA Dünya Ralli Şampiyonası'na (WRC) dönecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avrupa'da geliştirilecek yeni nesil ve çevik binek araçlara ilham vermeyi hedefleyen marka, 50 yıllık ralli geçmişinden aldığı destekle 2028'den itibaren fabrika destekli bir takım olarak şampiyonada yarışacak.

Ralli yarışlarında 30 yıldır ortaklık yaptığı M-Sport LTD ile güçlerini yeniden birleştiren Ford Racing, iki şirketin çalışmalarıyla şampiyonada doğrudan yer alacak. Ford Racing, 2029'da ise Avrupa'da satışa sunulacak yeni nesil binek araçların birinden ilham alacak tamamen yeni bir WRC yarış otomobiliyle etaplara çıkacak.

Kurulduğu günden bu yana müşterileri için araç geliştirmede yarış pistlerini kullanan şirket, WRC'nin gerektirdiği performans ve teknik yetkinlikleri yeni araç serisine taşıyacak. Markanın arazi yapısını ralli mirasıyla harmanlayan 5 farklı "çoklu enerji" elektrikli ve hibrit binek araçtan oluşan serisini ralli dinamikleri şekillendirecek.

Önceki dönemlerde Escort, Sierra, Focus, Fiesta ve Puma gibi modellerin ralli versiyonları, şampiyona tarihinde başarılar elde etti. Şirket, bu süre zarfında hem markalar hem de pilotlar klasmanında şampiyonluklara imza attı. Ralli etaplarında elde edilen başarılar, 1970 model Escort Mexico'dan günümüzün Ranger Raptor modeline kadar birçok araca da ilham kaynağı oldu.

Cosmobilis ve Park Square Capital'in kısa süre önce FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın ticari haklarını satın alması ve 2027 sezonuyla yürürlüğe girecek yeni kurallar, organizasyonun geleceğine yönelik beklentileri artırıyor.

Formula 1'e dönen marka, mevcut durumda FIA Dünya Ralli-Raid Şampiyonası'nda mücadele ediyor. 2027'de FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (WEC) üst klasmanına dönecek şirket, 2028'den itibaren WRC'de yeniden fabrika takımı olarak yer alacak. Şirketin dört farklı FIA Dünya Şampiyonası'nda boy göstermesi, ürünleri ve teknolojileri için motor sporlarına verdiği önemi yansıtıyor.

Markanın şampiyonaya dönüşü, Avrupa'daki ralli özelliklerini taşıyacak yeni seriyi desteklerken, Ranger Raptor gibi modellerin hem yol hem arazi koşullarında performans standartlarını belirlediği yarış dünyasında şirketin konumunu pekiştiriyor.

"Yeniden yarışmak için sabırsızlanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Avrupa Başkanı Jim Baumbick, "Ford'un karakterinin en zorlu sınavdan geçtiği rallide, Ford severler nesillerdir bir otomobilin imkansıza nasıl meydan okuduğunu görme heyecanını paylaşıyor. Avrupalı yeni nesil araçlarımızın bu cesur ruhu taşımasını, insanların her gün kullandığı yollarda anında tepki veren, güven aşılayan ve her sürüşü keyfe dönüştüren bir karaktere sahip olmasını istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Ford Racing Küresel Direktörü Mark Rushbrook da 125. yıllarını kutlarken, WRC'deki 50 yıllık miraslarının en büyük gurur kaynaklarından biri olduğunu vurgulayarak, "Ürettiğimiz eğlenceli ve heyecan verici otomobiller, bu mirasla doğrudan bağlantılı. 2028 ve sonrasında ralli parkurlarında yeniden yarışmak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Muhammed Ben Sulayem, söz konusu duyurunun, WRC için tarihi anlardan birini temsil ettiğini aktararak, "Yeni organizatörün göreve başlaması, üç markanın yeni teknik kurallara bağlılığını şimdiden bildirmesi ve şimdi de Ford'un tam destekli bir fabrika takımı olarak döneceğini onaylaması, şampiyonanın yeni dönemi için müthiş bir ivme sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.