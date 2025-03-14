Formula 1 Avustralya Grand Prix'si ile Başlıyor - Son Dakika
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Spor

Formula 1 Avustralya Grand Prix'si ile Başlıyor

Formula 1 Avustralya Grand Prix\'si ile Başlıyor

Yeni sezon, Melbourne'deki Avustralya Grand Prix'si ile start alıyor. Sıralama turları yarın.

14.03.2025 11:49
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Formula 1'de yeni sezon bu hafta sonu yapılacak Avustralya Grand Prix'siyle başlayacak.

Formula 1'de yeni sezon Avustralya yarışı ile start alacak. Düzenlenecek 24 yarışın ilki olan Avustralya Grand Prix'si, Melbourne'de yer alan 5 bin 278 metre uzunluğundaki Albert Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 08.00'de, yarış ise 16 Mart Pazar günü TSİ 07.00'de başlayacak. Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı İspanyol pilot Carlos Sainz kazandı. Bu pistteki en hızlı turu ise 2024 yılında 1: 19.813 derecesiyle Monakolu sürücü Charles Leclerc gerçekleştirdi.

Son şampiyon Max Verstappen

Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, sezona son şampiyon ünvanıyla başlayacak. Geçtiğimiz sezonu kazanan Verstappen, 2021, 2022 ve 2023 yıllarından sonra üst üste 4. kez şampiyon oldu ve bu yıl da şampiyon olmak için piste çıkacak.

En çok şampiyon Schumacher ile Hamilton oldu

Formula 1 tarihinde en çok şampiyonluk ise iki isimde bulunuyor. Alman efsane pilot Michael Schumacher ile Büyük Britanyalı sürücü Lewis Hamilton, kariyerlerinde 7'şer kez şampiyon oldu. İki pilotun ardından Arjantinli Juan Manuel Fangio'nun 5, Hollandalı Max Verstappen, Fransız Alain Prost ve Alman Sebastian Vettel'in ise 4'er şampiyonluğu var.

Takımlarda en çok Ferrari kazandı

Formula 1 tarihinde takım olarak en çok şampiyon Ferrari oldu. 1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007 ve son olarak 2008 yılında kazanan Ferrari yeni sezonda da üst sıraları hedefliyor.

Lewis Hamilton, Ferrari ile yarışacak

Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton, Mercedes ile geçirdiği 12 yıllık kariyerinin ardından artık kırmızı tulum giyecek. 7 dünya şampiyonluğu bulunan Hamilton, yeni sezonda Ferrari'de takım arkadaşı Charles Leclerc ile birlikte şampiyonluk mücadelesi verecek.

McLaren ve Aston Martin, pilot değiştirmedi

Bu sezon McLaren ve Aston Martin, pilotlarında değişiklik yapmadı. Geçtiğimiz sezonu başarılı geçiren McLaren, Lando Norris ve Oscar Piastri ile devam etti. Fernando Alonso ve Lance Stroll da Aston Martin'de kaldı. Ferrari'den ayrılan Carlos Sainz ise Williams'a geçti.

Formula 1'de yeni sezonun takımları ve pilotları şöyle:

Ferrari: Charles Leclerc, Lewis Hamilton

Red Bull: Max Verstappen, Liam Lawson

Mercedes: George Russell, Andrea Kimi Antonelli

McLaren: Lando Norris, Oscar Piastri

Aston Martin: Fernando Alonso, Lance Stroll

Williams: Alex Albon, Carlos Sainz

Kick Sauber: Nico Hulkenberg, Gabriel Bortoleto

Alpine: Pierre Gasly, Jack Doohan

Haas: Esteban Ocon, Oliver Bearman

Racing Bulls: Yuki Tsunoda, Isack Hadjar - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Formula 1 Avustralya Grand Prix'si ile Başlıyor - Son Dakika

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