Formula 1'de Heyecan Belçika Grand Prix'siyle Devam Ediyor

Spor

Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak Belçika Grand Prix'siyle devam edecek.

Formula 1'de sezonun 14. yarışı Belçika'da gerçekleştirilecek. Belçika Grand Prix'si, 7 bin 4 metre uzunluğundaki Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 17.00'de, yarış ise 28 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Geçtiğimiz yıl burada yapılan yarışı Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen kazandı. Bu pistteki en hızlı turu ise 2018 yılında 1: 46.286 derecesiyle Finlandiyalı pilot Valtteri Bottas gerçekleştirdi.

Belçika Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar sıralaması ilk 5'i şöyle:

Pilotlar

1 - Max Verstappen (Hollanda): 265 puan

2 - Lando Norris (Büyük Britanya): 189 puan

3 - Charles Leclerc (Monako): 162 puan

4 - Carlos Sainz (İspanya): 154 puan

5 - Oscar Piastri (Avustralya): 149 puan

Takımlar

1 - Red Bull: 389 puan

2 - McLaren: 338 puan

3 - Ferrari: 322 puan

4 - Mercedes: 241 puan

5 - Aston Martin: 69 puan - İSTANBUL