Formula 1'de Las Vegas Grand Prix'si 22 Kasım'da sezonun 21. yarışı olarak koşulacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 21. yarışı Las Vegas Grand Prix'si, 22 Kasım Pazar günü TSİ 07.00'de başlayacak. Sıralama turları yarın TSİ 07.00'de yapılacak. Yarış öncesi Kimi Antonelli 390 puanla pilotlar klasmanında, Mercedes 652 puanla takımlar klasmanında lider.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nde heyecan sezonun 21. yarışı Las Vegas Grand Prix'siyle devam edecek.
ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas kentinde bulunan 6,2 kilometrelik pistte 50 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 07.00'de gerçekleştirilecek.
Yarış ise 22 Kasım Pazar günü, TSİ 07.00'de başlayacak.
Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli, 1 Kasım'daki Meksika Grand Prix'sini üçüncü tamamlayarak şampiyonluğunu ilan etmişti. Mercedes de Brezilya Grand Prix'sinde takımlar klasmanında şampiyonluğa ulaşmıştı.
Las Vegas Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1. Kimi Antonelli (İtalya): 390 puan
2. Max Verstappen (Hollanda): 279
3. George Russell (Büyük Britanya): 262
4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 261
5. Charles Leclerc (Monako): 249
Takımlar
1. Mercedes: 652 puan
2. Ferrari: 510
3. Red Bull Racing: 415
4. McLaren: 398
5. Racing Bulls: 114
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