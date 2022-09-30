Formula 1'de sıradaki durak Singapur - Son Dakika
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Formula 1'de sıradaki durak Singapur

30.09.2022 09:42
Formula 1'de sıradaki durak Singapur

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Singapur'da yapılacak sezonun 17. yarışıyla sürecek.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Singapur'da yapılacak sezonun 17. yarışıyla sürecek.

Singapur'daki 5 bin 63 metrelik Marina Bay Pisti'nde, 61 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 2 Ekim Pazar günü TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

Bu sezon şu ana kadar Max Verstappen (Red Bull) 11, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) ve Carlos Sainz (Ferrari) ise birer yarış galibiyeti elde etti.

Formula 1'de Singapur Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 335 puan

2. Charles Leclerc (Monako): 219

3. Sergio Perez (Meksika): 210

4. George Russell (Büyük Britanya): 203

5. Carlos Sainz (İspanya): 187

Takımlar

1. Red Bull: 545

2. Ferrari: 406

3. Mercedes: 371

4. Alpine: 125

5. McLaren: 107

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Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Formula 1, Singapur, Ferrari, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Formula 1'de sıradaki durak Singapur - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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