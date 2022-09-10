F1 İtalya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in - Son Dakika
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F1 İtalya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in

10.09.2022 18:24
F1 İtalya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. ayağı İtalya Grand Prix'sine, Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. ayağı İtalya Grand Prix'sine, Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak.

Leclerc, İtalya'nın Monza kenti yakınlarında bulunan 5,7 kilometrelik Autodromo Nazionale Monza pistinde düzenlenecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 20.161 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

Monakolu sürücünün 0.145 saniye arkasındaki Max Verstappen (Red Bull) 2'nciliği, pisti liderden 0.268 saniye yavaş turlayan Carlos Sainz (Ferrari) ise 3'üncülüğü elde etti.

53 turluk yarış yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

Bu sezon şu ana kadar Max Verstappen (Red Bull) 10, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) ve Carlos Sainz (Ferrari) ise birer yarış galibiyeti elde etti.

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Kaynak: AA

İtalya Grand Prix, Formula 1, Ferrari, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor F1 İtalya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: F1 İtalya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in - Son Dakika
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