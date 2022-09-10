Bu sezon şu ana kadar Max Verstappen (Red Bull) 10, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) ve Carlos Sainz (Ferrari) ise birer yarış galibiyeti elde etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › F1 İtalya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in - Son Dakika

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