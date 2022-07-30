Başkent Budapeşte 'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde düzenlenen sıralama turlarında 1 dakika 17.377 saniyeyle en iyi dereceye imza atan Russell, kariyerinde ilk kez "Pole" pozisyonunun sahibi oldu.

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Macaristan, Formula 1, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › F1 Macaristan Grand Prix'sinde 'Pole' pozisyonu Russell'ın - Son Dakika

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