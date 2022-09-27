Fin Valtteri Bottas da gelecek sezon için 23 yaşındaki Guanyu Zhou'nun takım arkadaşı olmaya devam edecek.

Formula 1'den yapılan açıklamada, şampiyonada mücadele eden Çinli ilk pilot unvanının sahibi Zhou'nun, takımı Alfa Romeo ile gelecek sezon için anlaşmaya vardığı belirtildi.

Kaynak: AA

Alfa Romeo, Formula 1, Pilot, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Formula 1 ekiplerinden Alfa Romeo, Guanyu Zhou'nun sözleşmesini uzattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.