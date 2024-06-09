Formula 1 Kanada Grand Prix'sinde George Russell ilk sıradan başlayacak - Son Dakika
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Spor

Formula 1 Kanada Grand Prix'sinde George Russell ilk sıradan başlayacak

Formula 1 Kanada Grand Prix\'sinde George Russell ilk sıradan başlayacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. etabı olan Kanada Grand Prix'sinde Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu George Russell, sıralama turlarında elde ettiği 1 dakika 12 saniyelik dereceyle ilk sırayı aldı. Russell'ın ardından Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ikinci, McLaren'den Büyük Britanyalı Lando Norris ise üçüncü sırayı elde etti. Yarış yarın TSİ 21.00'de başlayacak.

09.06.2024 00:17
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. etabı Kanada Grand Prix'sine Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu George Russell ilk sıradan başlayacak.

Montreal kentindeki 4,3 kilometrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde 70 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 12 saniyelik derece elde eden Russell, ilk cebe yerleşti.

Russell'ın ardından Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ikinci, McLaren'den Büyük Britanyalı Lando Norris üçüncü sırayı aldı.

Kanada Grand Prix'si yarın TSİ 21.00'de koşulacak.

Kaynak: AA

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