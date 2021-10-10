İstanbul Park girişindeki yoğun trafik hepten çile haline geldi. Yarışseverler ve o güzergahı kullanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir kamyonun damperini kaldırmasıyla yük yola yayıldı, trafik tamamen durdu.
Yoğun trafikte 2 şeritli yolda şerit sayısı daha da düşmek durumunda kaldı. O andan sonra ise trafikteki yoğunluk olağan seviyenin üzerine çıktı.
Yaşanan aksaklığın giderilmesi adına bölgeye bir ekip sevk edildiği bildirildi. İstanbul Park'ta 100 binden fazla sporsever var.
Son Dakika › Spor › Formula 1 Türkiye öncesi talihsizlik! Yola dökülen yük trafiği kilitledi - Son Dakika Spor