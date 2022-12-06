Süper Lig ekibinden Burak Yılmaz hamlesi! Büyük aşk tekrar alevlendi

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Süper Lig'de iki kez gol kralı olan ve Ligue 1'de Lille forması altında tarihi bir şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

BURAK İÇİN NABIZ YOKLAYACAKLAR

Fanatik'te yer alan habere göre, Artem Dzyuba ile yolları ayıran Adana Demirspor, hücum hattındaki boşluğu Burak Yılmaz ile doldurmak istiyor. Mavi Şimşekler, kariyerine Fortuna Sittard'da devam eden deneyimli golcü için nabız yoklayacak.

VERECEĞİ CEVAP BEKLENİYOR

Burak Yılmaz'a Türkiye'ye dönüp dönmeyeceğini soracak olan Adana Demirspor, tecrübeli futbolcudan gelecek cevaba göre bir yol haritası belirleyecek.